國際財經

英倫銀行稱英國銀行業能夠應對無序脫歐，利好市場氣氛，歐洲股市中段持續上升。不過，市場仍關注聯儲局候任主席鮑威爾稍後在聽證會發表的演說，以及美國總統特朗普的稅改方案進展。

截至本港時間傍晚6時28分，英國富時100指數現報7418點，升34點或0.47%；德國DAX指數報13040點，升40點或0.31%；法國CAC 40指數報5386點，升26點或0.5%；意大利富時MIB指數報22275點，升99點或0.45%。

數據方面，法國11月消費者信心指數從10月的100升至11月的102，高於市場預期的101。德國10月進口物價按月上漲0.6%，按年則上升2.6%，兩者均符合預期。歐羅區10月M3貨供額年率為增長5%，低於預期增長5.1%。

聯儲局候任主席鮑威爾在預備演說的講稿中稱，將繼續現任主席耶倫的方針，循序漸進加息及逐步收縮資產負債表規模。另外，英倫銀行行長卡尼表示，英國脫歐使部分重心在英國的企業，其股票對投資者的吸引力正在降低，有跡象顯示英國的風險溢價上升。

歐羅現報1.1889美元，跌0.08%；英鎊報13303美元，跌0.11%。道指期貨暫報23593點，升31點。

油價向下，紐約原油期貨現時每桶報57.65美元，跌0.46美元或0.79%；倫敦布蘭特期油報63.48美元，跌0.36美元或0.56%。