國際財經

上周四(11月23日)公布的美國聯儲局議息紀要顯示一些決策者對於較低的通脹率感到擔憂，在決定升息時機前，仍需要看到更多數據，市場因而愈發憂慮持續低迷的通脹或將阻礙美國聯儲局明年的加息步伐，美滙指數受此拖累自94.00上方大幅下挫，周一(11月27日)更進一步失守93.00至92.49，倫敦金則輾轉上升至日內高位1299.1美元，刷新自10月16日以來的六周新高，距離1300美元關口僅一步之遙。

儘管近期美匯指數疲軟走勢令人感到驚訝，但倫敦金始終無法觸及1300美元關口。周一(11月27日)美國10月季調後新屋銷售按月增長6.2%，大幅好於預期按月下降6.3%，該數據創下自2007年以來10年最高，強勁的新屋數據為持續下跌的美滙指數帶來喘息之機。此外，美國聯儲局候任主席鮑威爾(Jeremy Powell)本周二(11月28日)將於美國參議院召開確認其提名的聽證會，但鮑威爾通過聯儲局官網提前一天公布了他的證詞，鮑威爾稱預計聯儲局將「一定程度上進一步」加息，同時還表達了捍衛金融穩定和經濟繁榮的決心，也表露了放寬金融監管的願望。其措辭並無市場預期中鴿派，推動美匯指數從低位進一步反彈。

不過，本周美國總統特朗普(Donald Trump)的稅改方案迎來關鍵的一周。鑒於共和黨在參議院有52個席位，若共和黨參議院議案要獲得通過，共和黨需獲得超過50票支持，但目前已有兩名共和黨參議員明確不支持當前版本議案，這表明參議院通過稅改方案的形勢仍難言樂觀，因此美元的反彈或會遇到一定阻力。

日線圖顯示，倫敦金仍維持在上升通道中運行，加之突破1295至1296美元附近的重要阻力，後市有望進一步上探1300美元甚至1306美元水平。但若稅改意外進展順利，倫敦金有望回落考驗1280美元(上升通道底部)甚至1265美元水平。

策略方面，短期內若倫敦金反彈至1302/1303美元阻力區域，我們將沽出倫敦金，下望1285美元，升穿1308美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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