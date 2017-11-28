日本製造業再度爆出產品造假醜聞，全球最大碳纖維複合材料製造商日本東麗承認，旗下生產輪胎強化材料的子公司曾篡改製品的檢查數據，時間長達8年。
東麗稱，旗下公司Toray Hybrid Cord在截至去年7月的超過8年內，賣給13家客戶的輪胎強化材料，涉及共有149宗篡改數據個案。
東麗社長日覺昭廣在記者會上表示，在神戶製鋼所出現造假醜聞、以及網上出現相關帖子後，公司才決定揭露這宗欺詐事件。
東麗並未提及受影響客戶名稱，但指美國波音並不在名單之中。
今日 16:43 國際財經
日本製造業再度爆出產品造假醜聞，全球最大碳纖維複合材料製造商日本東麗承認，旗下生產輪胎強化材料的子公司曾篡改製品的檢查數據，時間長達8年。
東麗稱，旗下公司Toray Hybrid Cord在截至去年7月的超過8年內，賣給13家客戶的輪胎強化材料，涉及共有149宗篡改數據個案。
東麗社長日覺昭廣在記者會上表示，在神戶製鋼所出現造假醜聞、以及網上出現相關帖子後，公司才決定揭露這宗欺詐事件。
東麗並未提及受影響客戶名稱，但指美國波音並不在名單之中。
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