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美國前國務卿希拉莉認為，中美兩國的關係正處於十字路口，雙方必須決定在國際舞台上如何進行互動，因產生的結果將會影響全世界，以及將來數代人。

希拉莉接受內地一個財經年會的視頻訪問時指出，近年，中美兩國有非常好的發展。她補充稱，特朗普政府在民主、擔負全球責任和領導力方面出現倒退，令外界擔憂亞太區域的穩定性，亦開始質疑美國在全世界的權力穩定。但同時，中國在國家主席習近平的領導下，出現前所未有的整合，正變得愈來愈強大。

希拉莉表示，個人希望中國能夠和平崛起，希望中美均能夠認識到，兩國可以開啟一個新的階段。但中國要與美國共同承擔責任，支持和維護國際規則，且必須在保護和推動所有人利益的機制和制度下工作。

希拉莉強調，中美雙方要在合作和競爭之間達成一種穩定的相互接受的平衡，因為沒有和平和穩定，對於美國、中國和亞洲區域都會被那些無法預料的形勢所影響，也會為中美帶來嚴重的威脅。她稱，中國和美國需要開發出一種合作的框架，尊重多邊合作機制，不是尋求零和解決方案，而是要獲得雙贏。

在經貿領域，美方一直希望中國能夠停止對美國公司的不公平待遇，更好的保護美國公司的知識產權，向美國產品服務開放更多市場，並認為中國政府應停止不公平的扭曲的貨幣政策。希拉莉稱，美國的工人必須要獲得更多的機會，很多美國人希望和中國開展更多的貿易和投資，但這必須是公平、透明，以及有規則的。

在氣候變化領域，希拉莉表示，自己在任國務卿時特別關注中國和美國在氣候變化方面的合作，並把與中國的合作視為重中之重，又認為美國退出《巴黎協定》會影響到經濟增長。在談到兩國面臨的挑戰時，她指出，中美兩國要共同應對北韓核危機，又坦承自己希望能夠重啟六方會談。

另外，對於去年競選美國總統，希拉莉坦言，自己確實非常努力希望成為首位女性總統，稱自己可以為美國和世界作出積極的貢獻，但沒有成功。被問到會否再次參選總統，希拉莉直言，她作為總統競選人或者國家高級官員的可能性已經成為過去式，但會繼續促進美國的發展，幫助美國發展和世界各國的關係。