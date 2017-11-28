訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 09:33 國際財經

南韓12月製造業景氣指數從近6年高位回落

放大圖片

南韓央行公布，12月南韓製造業的企業信心指數從近6年高位回落，原因是多數製造商預計經濟狀況在短期內轉差。

南韓央行12月經季節調整後的製造業景氣判斷指數(BSI)為84，由11月近6年高位87回落，不過數據仍遠低於中性的100水平，反映悲觀者仍多於樂觀者。

受訪製造商表示，最擔心的是國內消費遲滯和經濟不確定性，令消費類企業信心分項指數從11月的80降至76。

出口企業的信心指數從11月的92降至91，因年底前出口強勁勢頭稍作喘息。

央行數據顯示，中小企業分項指數大跌6點，至72。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。