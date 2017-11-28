國際財經

南韓央行公布，12月南韓製造業的企業信心指數從近6年高位回落，原因是多數製造商預計經濟狀況在短期內轉差。

南韓央行12月經季節調整後的製造業景氣判斷指數(BSI)為84，由11月近6年高位87回落，不過數據仍遠低於中性的100水平，反映悲觀者仍多於樂觀者。

受訪製造商表示，最擔心的是國內消費遲滯和經濟不確定性，令消費類企業信心分項指數從11月的80降至76。

出口企業的信心指數從11月的92降至91，因年底前出口強勁勢頭稍作喘息。

央行數據顯示，中小企業分項指數大跌6點，至72。