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今日 05:27 國際財經

瑞銀料iPhone增長不及預期 蘋果受壓

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瑞銀分析員Steven Milunovich發表半年一度的評估報告，指iPhone銷量可能只升10%，未如原先估計般升12%，2018年度可能不會出現超級周期。

蘋果股價即市下跌，幅度少於1%，最新報174.16元（美元、下同）。

Milunovich指出，根據調查，果迷趨向買較大屏幕的iPhone，並且傾向不急於換機，對銷售熱情冷卻，導致銷量增長放緩。同時，果迷也不會積極購入更多蘋果服務。

他對蘋果的投資評級仍然是吸納，目標價為190元。

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