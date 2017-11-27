瑞銀分析員Steven Milunovich發表半年一度的評估報告，指iPhone銷量可能只升10%，未如原先估計般升12%，2018年度可能不會出現超級周期。
蘋果股價即市下跌，幅度少於1%，最新報174.16元（美元、下同）。
Milunovich指出，根據調查，果迷趨向買較大屏幕的iPhone，並且傾向不急於換機，對銷售熱情冷卻，導致銷量增長放緩。同時，果迷也不會積極購入更多蘋果服務。
他對蘋果的投資評級仍然是吸納，目標價為190元。
今日 05:27 國際財經
瑞銀分析員Steven Milunovich發表半年一度的評估報告，指iPhone銷量可能只升10%，未如原先估計般升12%，2018年度可能不會出現超級周期。
蘋果股價即市下跌，幅度少於1%，最新報174.16元（美元、下同）。
Milunovich指出，根據調查，果迷趨向買較大屏幕的iPhone，並且傾向不急於換機，對銷售熱情冷卻，導致銷量增長放緩。同時，果迷也不會積極購入更多蘋果服務。
他對蘋果的投資評級仍然是吸納，目標價為190元。
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