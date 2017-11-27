國際財經

瑞銀分析員Steven Milunovich發表半年一度的評估報告，指iPhone銷量可能只升10%，未如原先估計般升12%，2018年度可能不會出現超級周期。

蘋果股價即市下跌，幅度少於1%，最新報174.16元（美元、下同）。

Milunovich指出，根據調查，果迷趨向買較大屏幕的iPhone，並且傾向不急於換機，對銷售熱情冷卻，導致銷量增長放緩。同時，果迷也不會積極購入更多蘋果服務。

他對蘋果的投資評級仍然是吸納，目標價為190元。