國際財經

有報告指上周的感恩節銷情理想，零售股推動華爾街三大指數早段曾創即市新高。但市場缺乏承接，美國股市最終個別發展。

道瓊斯工業平均指數收市升22點或0.10%，報23580點。標準普爾500指數跌1點或0.04%，報2601點。納斯特綜合指數跌10點或0.15%，報6878點。

前一天，Adobe Analytics估計，上周的感恩節假期網購金額為50.3億元(美元．下同)，創下紀錄新高。零售股造好，亞馬遜升0.8%，連續四天創下收市新高。American Eagle Outfitters與Gap分別升1.8%與1.2%。

不過，達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭(Robert Kaplan)發表支持12月加息四分一厘的看法，同時認為美國股市表現太不尋常。消息對股市不利。

同時，投資者關注美國參議院本周的稅改立法進展。市場基於憧憬稅改成功，推動美國股市近期上升。另外，聯儲局候任主席鮑威爾周二在國會作供，分析員關注他會否為利率走勢作出新的闡釋。

BMO Wealth Management首席市場策略師Jack Ablin表示，標普500指數技術走勢仍然良好，因為沒有跌穿200天移動平均線。

E-Trade指出，感恩節後市場例淡，過去53年內，感恩節兩天後的交易日，只有19年是上升的，平均回報是負0.39%。

個別股份方面，傳媒集團Meredith公布，斥資18.5億元收購Time，前者股價漲11%，後者升9.5%。

油價下滑，能源股受壓。雪佛龍跌0.8%。