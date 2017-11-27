國際財經

由於上周加拿大至美國最大輸油管線之一的Keystone輸油管道因漏油事故而停運，而且美國能源信息管理局(EIA)庫存報告顯示美國原油庫存降幅大於預期，再加上目前市場普遍預期11月30日舉行的石油出口國組織(OPEC)會議將延長減產協議9個月，紐約期油在多重利好消息支持下大幅攀升至59美元附近，逼近60美元大關。

受油價上漲及美滙指數轉弱所影響，美元/加元上周二從全周高位1.2836輾轉回落逾150點至全周低位1.2671，但上周四(11月23日)公布的加拿大9月零售銷售按月增長僅0.1%，遠低於市場預期0.5%的增長，一度令美元/加元短線急升逾50點至1.2728。不過，美滙指數上周五的走勢甚為疲弱，令美元/加元的升勢在感恩節後最高升至1.2746就無以為繼。

雖然美元/加元近期跌至1.2665至1.2670區域均受到支持而掉頭反彈，但匯價上周已跌穿日線圖的上升支持線1.2745附近水平，故美元/加元的技術走勢極有可能已轉壞。短期內若美元/加元的反彈受制於1.2840之下並進一步跌穿1.2665，後市或會進一步下探1.2580-1.2600區域(從9月8日低位1.2060至10月27日高位1.2915的上升浪的38.2%斐波納契回吐水平)甚至1.2500水平。

本周五加拿大將會公布11月就業數據、第三季國內生產總值(GDP)以及11月製造業採購經理人指數等一系列重要經濟數據，若整體數據表現強勁，將有利於加元進一步上漲。

策略方面，我們根據11月17日的策略已於1.2700買入美元(上望1.2780，跌穿1.2660止損)。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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