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今日 18:29 國際財經

歐股中段個別走 德國政局憂慮紓緩

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德國政治不穩定的擔憂略為紓緩，總理默克爾所屬基民聯擬與社民黨組建聯合政府，利好市場氣氛，歐股中段個別發展。不過，市場關注美國聯儲局候任主席鮑威爾明日出席提名聽證會，以及美國總統特朗普同日將會晤參議院共和黨議員，討論稅改立法事宜。

截至本港時間傍晚6時28分，英國富時100指數報7422點，升13點或0.18%；德國DAX指數報13048點，跌11點或0.08%；法國CAC 40指數報5400點，升9點或0.18%；意大利富時MIB指數報22439點，升23點或0.1%。

瑞穗策略師Antoine Bouvet表示，市場樂觀看待德國組建聯合政府的消息，以及近期歐羅區經濟數據好轉，導致市場預期歐洲央行(ECB)的政策將偏向更溫和。

數據方面，美國今晚將公布10月新屋銷售，市場預期將按月跌6.3%，至62.5萬間，前值為上升18.9%及66.7萬間；美國11月達拉斯聯儲製造業活動指數亦於稍後公布，預期為24，前值為27.6。

道指期貨暫報23529點，升12點。

石油出口國組織(OPEC)將於周四在維也納舉行減產會議，紐約原油期貨現時每桶報58.51美元，跌0.44美元或0.75%；倫敦布蘭特期油報63.65美元，跌0.21美元或0.33%。

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