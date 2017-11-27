國際財經

德國最大保險商安聯(Allianz)計劃以約18.5億歐羅(約172.39億港元)，收購法國信用保險公司Euler Hermes餘下股權。

安聯表示，以現金每股122歐羅，收購11.3%的Euler Hermes股權，交易後，安聯持有的股權比重將增至74.3%。另計劃以同樣的價格，公開收購餘下股權。

安聯稱，增持Euler Hermes是合理的一步，將資金運用在能夠帶來強勁營運績效的策略業務上，同時強化核心本土市場的地位，特別是在地產及意外傷害等方面。