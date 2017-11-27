國際財經

美國股市上周交易日數較短，但在零售股支撐大局下，華爾街三大指數以創新高收市。展望本周，零售商預期仍然是市場焦點，因為感恩節後銷情強勁，對該類股份料有刺激作用。

根據一項調查，美國感恩節與「黑色星期五」的網購金額為79億美元，按年升17.9%。周一是「虛擬星期一」，同樣可能有較預期佳的銷售表現，對於亞馬遜等電子商貿巨擘可能有進一步刺激作。

受到亞馬遜股價上升的推動，該公司行政總裁貝索斯的財產賬面值升至1000億美元以上，進一步鞏固首富地位。

本周，美國未有重要經濟數據公布：周一公布的有10月新屋銷售，市場預期跌6.8%，而達拉斯聯儲11月製造業指數預期為24；周二則有9月FHFA樓價指數，預期升0.5%，而Case-Shiller樓價指數預期升0.3%；會議局同日公布11月消費者信心數據，預期跌至123.8；周三有第三季經濟增長終值，市場預期為3.2%；同日也有10月二手房屋銷售指數公布，市場預期升1.2%；周五公布11月汽車業銷售，市場預期年率化數值為1750萬輛；同日也有11月Markit美國製造業指數與ISM製造業指數，預期後者為58.3；另10月建築業開支料升0.5%。

業績消息方面，本周同樣沒有大藍籌公布業績，較具瞄頭的包括Kroger超市、Jack in the Box快餐、Workday、Ulta美容、Barnes & Noble書店等。