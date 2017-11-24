國際財經

市場憧憬美國「黑色星期五」銷情強勁，零售類股份造好，亞馬遜股價上升逾2%。該公司創辦人及行政總裁貝索斯(Jeff Bezos)財產增加24億元(美元、下同)，突破1000億元水平，達致1004億元。

根據Adobe Analytics初步估計，「黑色星期五」網購金額按年升18.4%。

53歲的貝索斯是繼微軟創辦人蓋茨後，再度成為財產逾千億美元的人士。蓋茨的財產在1999年曾超逾千億美元。根據一項統計，貝索斯在10月超越蓋茨，為全球首富。