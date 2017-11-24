訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 05:30 國際財經

亞馬遜上揚 貝索斯身家突破千億美元

放大圖片

市場憧憬美國「黑色星期五」銷情強勁，零售類股份造好，亞馬遜股價上升逾2%。該公司創辦人及行政總裁貝索斯(Jeff Bezos)財產增加24億元(美元、下同)，突破1000億元水平，達致1004億元。

根據Adobe Analytics初步估計，「黑色星期五」網購金額按年升18.4%。

53歲的貝索斯是繼微軟創辦人蓋茨後，再度成為財產逾千億美元的人士。蓋茨的財產在1999年曾超逾千億美元。根據一項統計，貝索斯在10月超越蓋茨，為全球首富。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。