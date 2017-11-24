國際財經

財經資訊數據商IHS Markit指出，美國企業調查結果顯示，11月商界擴張步伐是4個月最慢。

該公司公布，美國11月製造業PMI預覽值下滑至53.8，前一月為54.6；同期的服務業PMI預覽值則由54.6降至54.3。數據仍高於50%，顯示更多美國公司保持擴張勢頭，而不是收縮。

IHS Markit首席經濟師Chris Williamson指出，11月調查結果初步顯示，美國商界仍保持穩定擴張步伐，而PMI數據與本地生產總值年增長2%以上的勢頭也很吻合。