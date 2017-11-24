訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 05:25 國際財經

美國11月PMI預覽值下滑 企業擴張放緩

放大圖片

財經資訊數據商IHS Markit指出，美國企業調查結果顯示，11月商界擴張步伐是4個月最慢。

該公司公布，美國11月製造業PMI預覽值下滑至53.8，前一月為54.6；同期的服務業PMI預覽值則由54.6降至54.3。數據仍高於50%，顯示更多美國公司保持擴張勢頭，而不是收縮。

IHS Markit首席經濟師Chris Williamson指出，11月調查結果初步顯示，美國商界仍保持穩定擴張步伐，而PMI數據與本地生產總值年增長2%以上的勢頭也很吻合。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。