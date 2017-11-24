國際財經

美國「黑色星期五」購物日生意異常暢旺，帶動股市上揚，納指及標指齊齊破頂，零售股表現特別出眾，全球最大網上零售商亞馬遜成大贏家，股價創新高。歐羅兩個月來首次升穿1.19美元，紐約期油升至兩年半新高。

美股在周四感恩節假期休市，周五只得半日市，市場氣氛高漲，道指收市升31點或0.14%，報23557點。標指升5點或0.21%，報2602點。納指升21點或0.32%，報6889點。

亞馬遜股價以全日高位1186美元收市，創歷史新高，漲2.58%，沃爾瑪等多隻百貨股同受惠造好。