今日 01:02
國際財經
英國富時100指數收報7409點，跌0.10%或7點。
德國DAX指數收報13059點，升0.39%或51點。
法國CAC 40指數收報5390點，升0.20%或10點。
A股驚水緊 滬挫2%今年最傷
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邪教領袖與失敗樂手
占飛
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美股半日市 歐股中段個別走
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減稅好淡吹大了 實際影響相當小
羅家聰
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明年最後升浪的催化劑
呂梓毅
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新零售改變購買習慣
StartupBeat
QR code payment is the way to go
Francis Fong｜ EJ Insight
比特幣像黃金─良好貯藏手段
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白居二恒常化明年首季擬推3000配額
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【價值工房】跌破上市價 易鑫值博嗎?
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高盛:科技股未見大跌空間
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內險反彈 港股連升四周累飆1427點
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【新股追蹤】冰雪集團下周一招股 入場費3030元
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海航:啟德地價貸款獲延至明年2月
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港元隔夜息抽升 銀公料與海外假期有關
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東亞推支付平台i-Payment Hub
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