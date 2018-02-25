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2017年11月25日 即巿股評 港股直擊 國際財經

【EJFQ信析】孳息曲線趨平 資金流往何方

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2004年6月至2005年12月期間，美國聯儲局把聯邦基金利率由1厘快速上調至4.25厘。理論上，短期息率向上，長期債息亦會走高，惟當時長期利率依然保持低企甚至出現下降趨勢，令時任聯儲局主席格林斯平首次以「難解之謎」來形容這個奇怪現象。

聯儲局自2016年12月至今上調聯邦基金利率3次，合共加息0.75厘，並開始縮減資產負債表。弔詭的是，期間美國2年期國債收益率由1.1厘升至1.7厘水平，10年期債息反而由2.6厘水平回落至目前的2.3厘附近，更曾一度跌至2厘邊緣，情況與格林斯平時代甚為相似。

長短債息差日漸收窄，即美債收益率曲線漸趨平坦【圖】，市場擔心距離出現「倒掛」(短息高於長息)的日子不遠。過去7次美國經濟陷入衰退前，都曾呈現美債收益率曲線倒掛現象，故收益率曲線趨平，令「衰退預期」備受市場關注；連三藩市聯儲銀行也以〈債市最新難解之謎〉為題發表研究報告。

如【圖】所示，比較今年11月與去年12月的美債收益率曲線，目前1至3年期債息明顯高於去年12月水平；同時，10年期債息則低於去年底水平。三藩市聯儲銀行報告指出，這次收益率曲線趨平的主要原因有二：首先是短期息率受商業景氣及聯儲局加息行動影響而被推高；其次是長期通脹預期持續低企，甚至有更趨疲弱風險，導致長息受壓。反映愈來愈多投資者因為通脹停滯不前而願意買入長債，當前的低通脹環境或扭曲了市場傳統賦予收益率曲線的意義。

換另一個角度看，美國短債息率抽升，意味資金離開短債市場。由於目前美股表現非常亮麗，不排除有部分資金流入股市。

根據AAII每月向投資者所作的資產配置問卷調查顯示，截至10月為止，個人投資者持有的股票、債券和現金的比重分別是68%、16.9%和15.1%；其中，債券的比重相對歷年平均15.9%及2008年金融海嘯前約一成左右的低位為高。若短期債息持續走高，龐大的資金去向值得關注。

港股方面，恒生指數於周三(22日)高見30199點，夜期更閃現31341點，相對本欄今年目標30000點，已屬超額完成。

正如本欄當天所言，升市莫估頂，難以預料港股最終可以升到什麼高位，但鑑於恒指與大市整體表現背馳，現階段投資者宜減持非強勢股的持倉，降低風險敞口。

升抵目標後，恒指明顯須唞唞氣，預料首個支持位約在29500點，只要不跌穿29200點，即穩守主要成交密集區頂之上，短暫調整不會破壞反覆尋頂的格局。

信報投資研究部

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