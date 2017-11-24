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今日 19:15 國際財經

美股半日市 歐股中段個別走

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德國組閣談判重現曙光，惟市場仍關注英國脫歐談判進展，加上美國股市今天只有半日市，市場氣氛淡靜，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間下午7時14分，英國富時100指數報7405點，跌11點或0.15%；德國DAX指數報13041點，升32點或0.25%；法國CAC 40指數報5407點，升27點或0.51%；意大利富時MIB指數報22554點，升156點或0.7%。

數據方面，德國11月Ifo企業景氣判斷指數升至117.5，高於預期的116.6，進一步顯示德國經濟第四季表現強勁。英國10月抵押貸款批准宗數為4.05萬宗，為去年9月以來最低；淨抵押貸款放款額增加18.15億英鎊，為7月以來最低。

英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)委員Silvana Tenreyro表示，雖然英國脫歐進程仍有可能打亂預設計劃，但金融市場已完全理解央行對未來利率政策所傳遞的訊息。

歐央行副行長康斯坦西奧(Vitor Constancio)，以及歐洲央行管理委員會委員暨法國央行行長德加洛(Francois Villeroy de Galhau)稍後將發表講話。

道指期貨暫報23512點，升27點。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報58.64美元，漲0.62美元或1.07%；倫敦布蘭特期油報63.63美元，升0.08美元或0.13%。

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