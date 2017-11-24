國際財經

周四(11月23日)公布的一系列歐羅區成員國數據表現靚麗，其中歐羅區11月製造業採購經理人指數(PMI)初值上升至60，大幅好於預期58.2，創17年以來新高，德國11月製造業PMI初值上升至62.5，創81個月以來新高，法國11月綜合PMI初值上升至60.1，創2011年5月以來新高，強勁的經濟數據進一步印證了歐羅區經濟正穩步復甦。

其後公佈的歐洲央行10月議息會議紀要顯示歐洲央行委員基本同意延長資產購買(QE)至少九個月，但對是否設置一個明確的QE結束日期產生了分歧。鑒於歐羅區經濟已經連續18個季度增長，委員們認為歐羅區的經濟復甦正在得到強化，委員擔憂歐洲央行不設固定的QE結束日期，或令市場對明年進一步延長量化寬鬆產生期待。紀要公布後，歐羅/美元進一步攀升至1.1855，刷新11月15日以來一周新高，並錄得連續三個交易日上漲。

儘管此前德國政治風險升溫在一定程度上限制了歐羅/美元進一步走強，但周四(11月23日)媒體報道稱，德國總理安格拉·默克爾(Angela Merkel)與另外兩個政黨共組內閣失敗後，德國最大的反對黨社民黨(SPD)對與默克爾新政府談判持開放態度，若默克爾組建少數派政府，社民黨可能提供有限支持，德國的政治僵局有望緩解，為歐羅/美元提供進一步上行動力。

事實上，歐羅/美元自11月7日觸及3個月低位1.1553以來累計反彈逾300點，日線圖顯示歐羅/美元已突破下降趨勢線（從9月8日高位1.2092延伸而下的高點連線），加之滙價企穩1.1800上方，表明歐羅滙價仍有機會繼續上揚。投資者應重點關注下周二(11月28日)鮑威爾(Jeremy Powell)將出席參議院聽證會，若其發表偏向鴿派言論令歐羅/美元短期內突破1.1880-1.1900阻力區域，後市有望沿著小型上升通道進一步上探1.1950甚至1.2000整數關口水平。

策略方面，我們根據11月13日策略已於1.1680沽出歐羅（下望1.1600，升穿1.1710止損），並於1.1710止損平倉，虧損30點。短期內若歐羅/美元回落至1.1800-1.1810區域，我們將買入歐羅，上望1.1940，跌穿1.1750止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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