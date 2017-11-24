國際財經

德國組閣談判重現曙光，市場密切關注當地政局發展，因作為歐洲最大經濟體的德國，其經濟稍有變化都會對歐羅區造成巨大影響；另外，美國股市今天只有半日市，同時投資者關注當地稍後出爐的PMI數據。油價漲1%，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午4時24分，英國富時100指數報7420點，升2點或0.04%；法國CAC 40指數報5381點，升1點或0.03%；意大利富時MIB指數報22437點，升40點或0.18%。

有消息指出，德國社民黨(SPD)黨魁舒爾茨(Martin Schulz)昨日與德國總統施泰因邁爾(Frank-Walter Steinmeier)會面，態度軟化，可能願意重新與總理默克爾的保守陣營再組大聯合政府。德國DAX指數報13015點，升6點或0.05%。

道指期貨暫報23510點，升25點。

受漏油事故影響，連接加美兩國的主要油管Keystone繼續關閉維修，未確定何時可重開。市場關注美國市場原油供應緊張，油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報58.61美元，漲0.59美元或1.02%；倫敦布蘭特期油報63.66美元，升0.11美元或0.17%。

德國今日稍後公布11月IFO商業景氣指數，市場預期為116.7，與前值持平。此外，美國將公布11月Markit製造業及服務業PMI初值，預期分別為55及55.3，前值為54.6及55.3。