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今日 10:11 國際財經

比特幣回軟跌穿8000美元

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比特幣(Bitcoin)周二(21日)創新高見8362元(美元‧下同)後連日回軟，今早在亞洲時段跌穿8000元水平。

據交易平台Coindesk報價，比特幣最新報7990.34元，跌12.3元或0.15%，市值1330億元。

比特幣走勢是今年投資市場焦點之一，美國芝加哥商品交易所(CME)本周起進行比特幣期貨交易測試，法國資產管理公司Tobam亦計劃推出歐洲比特幣混合基金。

摩根大通前首席策略師、Fundstrat聯合創始人Tom Lee預計，明年中比特幣價格將會飆升至1.15萬元。

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