國際財經

南韓央行公布調查結果，顯示南韓11月消費者信心指數急升至近7年高位，原因是經濟意外強勁增長，激發了消費者的樂觀情緒。

央行表示，11月消費者信心指數升至112.3，是自2010年12月的112.7以來的最高讀數。

在11月底，家庭對經濟狀況的認可度從10月的91升至98，家庭對未來前景的認可度也從10月的99跳升至108，對利率前景增長8個指標點至130。

調查還顯示，11月消費者對未來12個月通脹率的預期為2.5%，略低於10月。

南韓央行目前的2017年通脹目標為2%。