國際財經

財經網站Calcalist引述消息人士稱，以色列Teva藥廠預期將裁減以色列員工數量的25至30%，以及在美國的數千個職位。

該間全球最大非處方藥生產商在以色列有6800個職位，在美國有1萬個職位。據悉，Teva行政總裁Kare Schultz 正與美國及以色列主管落實有關細節，被裁減的包括科研總監Michael Hayden。

Teva發言人拒評上述消息。以色列工會回應稱，不容許Teva管理層出現轉變。

Teva已表示，可能無法達成2017年盈利目標。