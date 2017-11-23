國際財經

由於近日美國宣布將北韓重新納入支持恐怖主義的國家名單，美國財長努欽(Steven Mnuchin)更宣布將擴大對北韓的制裁範圍以打擊其貿易運輸網絡，避險情緒再度升溫，令倫敦金在低位屢屢獲得支持，加上周三(11月23日)公布的美國10月耐用品訂單意外下跌1.2%，遠遜於預期的0.3%增長與前值2.2%增長，並結束此前連續3個月的大幅上漲，故倫敦金在數據公布後自1285.3美元急劇拉升至1292.4美元。

其後凌晨3時，美國聯儲局公布了11月貨幣政策會議紀要，市場在會議紀要公布之前已經普遍預料到聯儲局將堅持2017年12月再度加息，而紀要亦一如預期地顯示多數儲局委員認為短期加息是有依據的，幾乎所有的儲局委員都重申對漸進加息的支持，並討論了聯儲局收緊貨幣政策將弱化通脹預期的可能性。紀要公布之後，市場預期美國12月加息的機會率保持在91.5%不變。但與此同時，紀要亦稱美國聯儲局少數委員因擔心通脹過低而投票反對年內再度加息，這表明低通脹仍將是聯儲局揮之不去的「心病」，或會拖累明年聯儲局加息步伐，因此美滙指數進一步擴大跌幅至日內低位93.20，倫敦金則進一步攀升至全日最高1294.5美元，較日內低位1279美元大漲逾15美元(升幅1.2%)。

不過，倫敦金仍未有效突破1295-1296美元附近的重要阻力，目前已從高位輾轉回落至1287美元附近。雖然倫敦金自10月27日觸及3周低位1263.5美元後企穩回升，形成小型上升通道，但金價仍基本維持在上升通道的20美元內上落波動，未見顯著的上升動力。由於美國今日因感恩節假期休市，今晚沒有美國經濟數據公布，滙市交投可能會較為淡靜，但需留意今晚8時30分歐洲央行將會公布上次貨幣政策會議紀要，若歐羅/美元因而大幅波動，或會影響美滙指數及倫敦金的走勢。

策略方面，我們根據11月20日的策略於1280美元建立的倫敦金買盤(上望1294美元，跌穿1275美元止損)已於1275美元平倉，虧損5美元。短期內若倫敦金調整至1282/1283美元支持區域(18日指數移動平均線附近)，我們將買入倫敦金，上望1294美元，跌穿1277美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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