訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:22 國際財經

歐股中段個別走 觀望歐央行議息紀錄

放大圖片

歐洲多項經濟數據符合預期，惟市場仍觀望歐洲央行稍後公布的議息紀錄，以助提供未來貨幣政策走向的訊號，加上美國感恩節假期休市，利淡投資氣氛，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時22分，英國富時100指數報7396點，跌22點或0.3%；德國DAX指數報12981點，跌33點或0.26%；法國CAC 40指數報5364點，升11點或0.22%；意大利富時MIB指數報22330點，升15點或0.07%。

數據方面，歐羅區11月綜合採購經理指數(PMI)初值升至57.5，是2011年4月以來最高，高於市場預測的56。德國11月製造業PMI漲至62.5，高於預期的60.4，為2011年2月以來最高。法國11月綜合PMI初值從上月的57.4跳升至60.1，為2011年5月以來首次高於60。

另外，英國第三季國內生產總值(GDP)確認為按季增長0.4%，按年上升1.5%，兩者均與初值及市場預期相同。德國第三季GDP確認按季增長0.8%，符合市場預期。歐羅現報1.1841美元，升0.16%；英鎊報1.3305美元，跌0.15%。

道指期貨暫報23481點，跌4點。

油價偏軟，紐約原油期貨現時每桶報57.86美元，跌0.16美元或0.28%；倫敦布蘭特期油報63美元，跌0.32美元或0.51%。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。