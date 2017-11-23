國際財經

歐洲多項經濟數據符合預期，惟市場仍觀望歐洲央行稍後公布的議息紀錄，以助提供未來貨幣政策走向的訊號，加上美國感恩節假期休市，利淡投資氣氛，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時22分，英國富時100指數報7396點，跌22點或0.3%；德國DAX指數報12981點，跌33點或0.26%；法國CAC 40指數報5364點，升11點或0.22%；意大利富時MIB指數報22330點，升15點或0.07%。

數據方面，歐羅區11月綜合採購經理指數(PMI)初值升至57.5，是2011年4月以來最高，高於市場預測的56。德國11月製造業PMI漲至62.5，高於預期的60.4，為2011年2月以來最高。法國11月綜合PMI初值從上月的57.4跳升至60.1，為2011年5月以來首次高於60。

另外，英國第三季國內生產總值(GDP)確認為按季增長0.4%，按年上升1.5%，兩者均與初值及市場預期相同。德國第三季GDP確認按季增長0.8%，符合市場預期。歐羅現報1.1841美元，升0.16%；英鎊報1.3305美元，跌0.15%。

道指期貨暫報23481點，跌4點。

油價偏軟，紐約原油期貨現時每桶報57.86美元，跌0.16美元或0.28%；倫敦布蘭特期油報63美元，跌0.32美元或0.51%。