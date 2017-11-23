IHS Markit公布，歐羅區11月綜合採購經理指數(PMI)初值升至57.5，是2011年4月以來最高，高於市場預測的56，亦高於10月終值56。
期內，歐羅區製造業PMI初值為60，高於預期的58.3，創下2000年4月以來的新高；服務業PMI初值為56.2，高於預期的55.1，亦刷新6個月的高位。
IHS Markit首席商業經濟學家Chris Williamson稱，市場原以為幾個月前已達到峰值，因此今次是一個驚喜，亦是非常廣泛的上升趨勢。
今日 17:34 國際財經
IHS Markit公布，歐羅區11月綜合採購經理指數(PMI)初值升至57.5，是2011年4月以來最高，高於市場預測的56，亦高於10月終值56。
期內，歐羅區製造業PMI初值為60，高於預期的58.3，創下2000年4月以來的新高；服務業PMI初值為56.2，高於預期的55.1，亦刷新6個月的高位。
IHS Markit首席商業經濟學家Chris Williamson稱，市場原以為幾個月前已達到峰值，因此今次是一個驚喜，亦是非常廣泛的上升趨勢。
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