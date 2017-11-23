國際財經

IHS Markit公布，德國11月製造業採購經理指數(PMI)漲至62.5，高於預期的60.4，為2011年2月以來最高，也是1996年以來的第二高。

期內，綜合PMI初值升至57.6，較市場預期持平為佳，10月為56.6。

IHS Markit分析師稱，德國經濟高速增長，製造業創下過去20年以來最快的增速之一。PMI數據強於預期，表明德國經濟第四季有望實現0.9%按季增幅。

11月Markit服務業PMI升至54.9，略低於預期的55。產出價格錄得6年半以來最快漲速。