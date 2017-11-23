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今日 16:38 國際財經

觀望經濟數據 歐股早段下滑

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美國聯儲局議息紀錄揭示12月很大機會加息，但央行委員們關注通脹率低迷，明年加息步伐或未如預期般快。由於美國今日為感恩節假期，金融市場休市一天，加上市場觀望歐洲多項陸續出爐的經濟數據，投資氣氛薄弱，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午4時37分，英國富時100指數報7383點，跌35點或0.48%；德國DAX指數報12961點，跌53點或0.41%；法國CAC 40指數報5348點，跌4點或0.09%；意大利富時MIB指數報22290點，跌25點或0.11%。

德國聯邦統計局公布，當地第三季國內生產總值(GDP)確認按季增長0.8%，符合市場預期。

道指期貨暫報23455點，跌30點。

加拿大一條輸送原油至美國的管道需要暫時關閉維修，影響美國原油供應，紐約油價昨日創下兩年高位後，今日回吐，紐約原油期貨現時每桶報57.9美元，跌0.12美元或0.21%；倫敦布蘭特期油報63.14美元，跌0.18美元或0.28%。

德國及歐羅區今日稍後將公布11月製造業採購經理指數(PMI)初值，市場預期分別為60.4及58.2，前值為60.6及58.5；英國將公布第三季GDP初值，預期按年升1.5%，與前值相同。

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