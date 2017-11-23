國際財經

《日本經濟新聞》報道，三菱材料(Mitsubishi Materials)旗下的三菱電線工業(Mitsubishi Cable Industries)多年來一直對其O型線圈產品的數據造假；這類產品是用於工業製造如飛機。

報道引述多個消息來源表示，目前並未發現安全問題。

根據該公司網站，O型線圈產品是用於密封用途，可供使用的範圍包括飛機、宇航與核子等重要領域。

報道稱，該公司在神戶鋼鐵數據造假醜聞曝光後，在進行的調查中發現這個問題。