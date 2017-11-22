國際財經

聯儲局公布11月議息紀要，揭示央行在12月加息可能很高，但央行委員們關注通脹率低迷，明年加息步伐可能未如預期般快。

公布紀要後，期金報1292.1元(美元、下同)，與周三收市價1292.2元相若。ICE美滙指數跌0.7%。

聯儲局在11月議息後公布，維持利率不變，聲明提及近期很可能加息。根據最新公布的議息紀要，很多名聯邦公開市場委員會委員認為，短期內加息是確定的，態度較9月時堅決。

不過，委員們也關注通脹率低迷的警告作用，而且可能影響當局明年加息決定。

大部分委員們相信，導致通脹率下滑的暫時性因素將會很快消失，但他們的態度沒有先前般堅決。很多名委員覺得有關因素似乎不是暫時性的，可能是永久性的，以致通脹率可能維持在低於2%指標。若干名委員甚至覺得央行委員們近年來公開本身看法，也許是影響長期通脹走勢的原因之一。

儘管如此，委員們仍然作出利率即將轉變的共識。市場普遍預期，聯儲局將於12月會議時作出加息決定。

不過，分析員指出，根據紀要提供的新訊息，委員們對通脹率的關注，勢必影響明年加息步伐可能未如預期般快。根據議息後利率趨勢表，委員們預期明年將加息三次。

紀要與聯儲局主席耶倫在周二發表的觀點相似。耶倫當時指出，通脹率持續疲弱是令人關注的問題。