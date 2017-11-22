國際財經

美國感恩節假期前夕，市場投資氣氛薄弱，美股早段窄幅上落。不過，市場仍關心聯儲局稍後公布的上次議息會議紀要，希望可以從中尋找有關下月加息的更多啟示。

截至本港時間晚上11時，道指報23577點，跌12點或0.05%；標普500指數報2599點，升不足1點或0.01%；納指報6863點，升1點或0.01%。

分析員預計，今日成交將維持淡靜，主要因為周四是感恩節，不少交易員已提前休假，而留下來的投資者將關注美國聯儲局稍後公布的前次貨幣政策會議紀要。聯儲局上次會議紀要將於本港時間凌晨3時公布，預計會議紀要暗示聯儲局將於12月12日至13日的會議上加息。

經濟數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數減少1.3萬人，至23.9萬人，降幅多於市場預期降至24萬人，結束連續兩周升勢。另外，美國10月耐用品訂單意外按月跌1.2%，主要受運輸訂單跌4.3%拖累，市場預期升幅由9月的2.2%放緩至0.3%；扣除飛機的非國防耐用品訂單，亦即核心耐用品訂單按月亦意外跌0.5%，創13個月以來最大跌幅，結束3個月升勢，訂單按年則升4.4%。

另外，美國的稅改方案亦備受關注，美國總統特朗普在周一召開的一次內閣會議上表示，其政府將把大幅減稅作為聖誕節禮物送給美國人。不過，市場仍然擔心特朗普的稅改方案能否在今年底之前得以完成。

歐洲股市個別發展，英國富時100指數報7454點，升42點或0.58%；德國DAX指數報13140點，跌26點或0.2%；法國CAC 40指數報5388點，升22點或0.42%；意大利富時MIB指數報22454點，升128點或0.57%。

油價上揚，紐約原油期貨報57.72美元，升0.89美元或1.57%；倫敦布蘭特期油報62.97美元，升0.4美元或0.64%。