即巿股評 港股直擊 國際財經

美股周二(21日)在科技股帶動下，三大指數再創新高；羅素2000指數及費城半導體指數亦攀上歷史高位，過去5天分別累漲3.2%及2.5%，跑贏大價股。

FAANG(Facebook、Amazon、Apple、Netflix、 Google母公司Alphabet)股價年內錄得可觀升幅，年初至今累漲逾70%；亞馬遜和Netflix的市盈率更分別高達150.9倍及90.4倍，意味傳統企業被邊緣化，遭一眾科技巨頭搶去大量生意，令相關板塊第三季的營業額持續亮麗。

投資者深信美股收入和利潤可繼續看俏，紛紛炒作估值擴張(PE Expansion)，結果是美股估值沒有最貴，只有更貴。Factset數據顯示，標普500指數最新預測市盈率達18倍，顯著高於去年同期的16.5倍和過去5年平均值的15.7倍。

儘管FAANG長線前景依然樂觀，惟估值已不低，交易也略嫌擁擠；目前也許是時候開始發掘FAANG以外，明年有機會接力跑出的大贏家。MarketWatch引述Renaissance Investment Management首席投資總監Michael Schroer指出，由於其他增長型的股票估值較為便宜，料較FAANG有更大吸引力。這位集中投資大型增長股的操盤人認為，若以預測市盈率及自由現金流(Free Cash Flow)分析，他推薦Applied Materials(AMAT)、Lam Research(LRCX)與Dollar General(DG)可看高一線。

AMAT及LRCX皆為半導體設備器材的供應商。隨着AI崛起，無論是機械人、物聯網、雲計算、無人駕駛車和區塊鏈等技術，均須用上大量不同類型的半導體，受惠這個大趨勢，這兩家公司處於高增長周期。Schroer認為，大型硬件製造商的入場門檻比技術服務公司更高，前者除要有極高的技術含量，也須在生產方面投入大量資本，其價值理應更高。AMAT最新季度收入增長20%，預測市盈率為15.1倍；LRCX上季收益大升51%，預測市盈率為14.3倍。與市場大部分觀點相若，Schroer強調投資者應保持關注大型科技公司，但長線而言宜押注估值相對低廉的企業。他特別提到通脹正在升溫，將使聯儲局更加放心加息，惟息口上揚相信毋礙股市升勢。

港股方面，恒生指數昨天承接外圍高開，逾10年來首次突破30000點關口，收報30003點，升185點(0.62%)，全日成交金額1574億元。恒指連升5個交易日，可是整體大巿升跌比例卻有4天低於五成(周三上升股份比例為54%)；反而過去兩天的恒指成分股升跌比例皆高於七成，顯示資金目前集中追捧重磅股。

值得注意的是，港股中線市寬(股價高於50天線比率)與指數熊背馳已有一段時間，現已跌至今年4月至今的支持區域，假如短期能企穩其上，或有利後市發展。從日線恒生綜合指數輪動圖(基準：恒綜)可見，金融分類指數的相對動力持續上升，有機會成為接力推動大市登頂的板塊。技術走勢方面，恒指明顯突破過去3個月形成的上升通道頂部，若以此頂部作為新的上升通道中軸，並以前通道闊度推算上升通道頂線的話，恒指下一個阻力為30500點附近水平【圖】。

信報投資研究部

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