國際財經

石油出口國組織(OPEC)和10個夥伴國家，將於本月30日在維也納開會討論延長減產協議。

外電引述消息人士指出，OPEC試圖邀請更多國家參與會議，共同努力重新平衡世界石油市場。

消息人士稱，其他受邀的國家，包括阿根廷、貝寧、玻利維亞、巴西、喀麥隆、查德、哥倫比亞、剛果、埃及、加納、印尼、象牙海岸、毛里塔尼亞、尼日爾、挪威、南非、塔吉克、土庫曼及烏茲別克等。

沙地表示，土庫曼和烏茲別克將會出席會議，喀麥隆、尼日爾、挪威和哥倫比亞已經回絕邀請。埃及和巴西已經表明，不會加入OPEC的減產。