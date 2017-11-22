國際財經

周二(11月21日)澳洲儲備銀行公布11月貨幣政策會議紀要，表示薪資增速及向通脹的傳導仍存在相當大的不確定性，而澳元進一步升值將導致通脹和經濟增速的上升預期放緩。雖然紀要總體基調偏鴿派，但基本符合市場預期，故對於澳元/美元的走勢影響不大。然而澳洲儲備銀行行長洛威(Philip Lowe)周二下午在ABE年度晚宴活動的發言卻出乎市場預料，因其稱澳洲央行下一步的利率調整行動更有可能是加息，而非減息，有信心通脹均值將超過2%，薪資增速遲早會提升，只是時間問題。此番鷹派言論令澳元/美元短線急升近40點至0.7570，其後更擴大升勢觸及全日最高0.7589。

雖然歐羅/美元因德國可能面臨重新選舉的風險而受壓，但美國稅改前景亦同樣面臨不確定性，故美滙指數在周二盤中一度升至日內最高94.15後未能打開更大的上行空間。此外，今日凌晨4時公布的美國上周API原油庫存大幅下降636萬桶，遠超預期降幅的216.7萬桶，加上有傳言稱有關產油國已接近達成妥協將原本於2018年3月到期的減產協議延長至明年9月，石油出口國組織半年度會議又將在一周內舉行，令油價進一步上漲，推動加元、澳元等商品貨幣集體走強。澳元/美元今早曾最高升至0.7594，逼近重要阻力0.7600水平。

短期內需留意周四凌晨3時美國聯儲局公布的11月1日FOMC會議紀要，雖然市場預期美國12月加息的機會率有九成以上，但如紀要透露出意外的鷹派訊息(可能性較低)，將可支持美滙指數再度走強，從而不利於其他非美貨幣的走勢。不過，臨近感恩節市場交投相對淡靜，FOMC會議紀要對滙市走勢的影響可能不大。

技術分析方面，澳元/美元自今年9月8日觸及0.8124後大幅回落，形成下降通道並接連跌穿0.7700和0.7600兩大心理關口，現價(0.7557)較9月8日高位已下跌近7%。雖然澳元/美元跌至0.7530附近似有不俗支持，但只要匯價仍受制於下降通道頂部阻力0.7625-0.7630之下，後市仍會繼續走弱，進一步下探0.7500甚至0.7470水平。

策略方面，我們根據11月7日策略已於0.7595沽出澳元(下望0.7510，升穿0.7640止損)，目前將止損下移0.7580。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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