國際財經

英國《金融時報》報道，日本塗料製造商立邦(Nippon Paint)已向美國同業Axalta提出全現金收購建議，促使後者結束與荷蘭塗料巨頭Akzo Nobel之間的併購談判。

報道引述消息人士指出，立邦今日較早前向Axalta提出收購建議，對後者的估值高出其目前股價。

Axalta與Akzo Nobel早前證實，已結束雙方之間的併購談判。該交易原本可以打造一家規模上百億美元的塗料和塗層巨頭。

立邦目前市值約107億美元，該公司股價現時下跌4.46%，報3535日圓。