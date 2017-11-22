訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 08:21 國際財經

美國感恩節前夕 美滙微跌

放大圖片

美國感恩節假期前夕，美元滙價交投淡靜，輕微下滑。

ICE美滙指數跌0.1%至93.962，WSJ美滙指數跌0.2%至87.25。

前一天，受到德國政局動盪影響，美元滙價急升。不過，歐羅兌美元在周二先跌後回穩，最新報1.1741，前一天為1.1733。英鎊兌美元變動不大，報1.3239，前一天為1.3233。美元兌日圓也變動不大，報112.46，前一天為112.62。

澳洲央行發表上月議息紀錄，加息態度溫和，澳元兌美元下滑至5個月低位，但其後反彈，報0.7580，前一天為0.7547。

 

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。