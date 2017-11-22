美國感恩節假期前夕，美元滙價交投淡靜，輕微下滑。
ICE美滙指數跌0.1%至93.962，WSJ美滙指數跌0.2%至87.25。
前一天，受到德國政局動盪影響，美元滙價急升。不過，歐羅兌美元在周二先跌後回穩，最新報1.1741，前一天為1.1733。英鎊兌美元變動不大，報1.3239，前一天為1.3233。美元兌日圓也變動不大，報112.46，前一天為112.62。
澳洲央行發表上月議息紀錄，加息態度溫和，澳元兌美元下滑至5個月低位，但其後反彈，報0.7580，前一天為0.7547。
今日 08:21 國際財經
美國感恩節假期前夕，美元滙價交投淡靜，輕微下滑。
ICE美滙指數跌0.1%至93.962，WSJ美滙指數跌0.2%至87.25。
前一天，受到德國政局動盪影響，美元滙價急升。不過，歐羅兌美元在周二先跌後回穩，最新報1.1741，前一天為1.1733。英鎊兌美元變動不大，報1.3239，前一天為1.3233。美元兌日圓也變動不大，報112.46，前一天為112.62。
澳洲央行發表上月議息紀錄，加息態度溫和，澳元兌美元下滑至5個月低位，但其後反彈，報0.7580，前一天為0.7547。
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