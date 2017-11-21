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今日 05:52 國際財經

HPE業績預測遜市場估計 CEO離職

分拆自惠普電腦、提供企業資訊解決方案的惠普公司(HPE)公布，第四季淨利潤為3.78億元(美元、下同；折合29.48億港元)。每股經調整盈利為31仙，收入為76.6億元，FactSet綜合分析員預測為28仙與77.7億元。

該公司預測，第一季每股經調整盈利介乎20至24仙，低於FactSet綜合分析員預測值27仙。

同時，集團宣布行政總裁(CEO)Meg Whitman將於2月1日起離職，由Antonio Neri接任。後者在惠普長期工作。

消息公布，HPE股價下滑近8%。

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