國際財經

生產個人電腦與打印機的惠普公布，第四季淨利潤按年升34.14%至6.6億元(美元、下同；折合51.48億港元)。每股經調整盈利為44仙，收入升11%至139億元，FactSet綜合分析員預測為44仙與134億元。

該公司預測，第一季每股經調整盈利介乎40至43仙，年度每股經調整盈利介乎1.75至1.85元，FactSet綜合分析員預測為42仙與1.79元。

集團行政總裁Dion Weisler表示，個人系統與打印機業務有強勁增長，是推動業績上揚的主因。