國際財經

科技股造好，以及藍籌業績消息支持，美國股市三大指數創新高，但交投較淡靜。

道瓊斯工業平均指數收市升160點或0.69%，報23590。標準普爾500指數一度首次突破2600點，收市報2599，升16點或0.65%；蘋果升1.9%，科技分項指數升1.2%。納斯特綜合指數升71點或1.06%，收市報6862，業績較預期佳的醫健設備商Medronic，股價升4.8%。

Robert W. Baird & Co.交易商Michael Antonelli指出，投資者在美國股市連跌兩周後已有一定利潤，但未有在感恩節前夕平倉，市場買盤較強烈，推動三大指數上升。

他又表示，傳統上感恩節當周股市例升，也影響了投資情緒，最重要的，是投資者找不到沽售理由。周二公布的經濟數據利好，藍籌業績消息好壞參半。

聯儲局主席耶倫辭任理事的消息，對大市影響有限。她將於周二較後時間發表講話。

高盛調高標普500指數成分股2018年與2019年總盈利預測，主要是預期稅改法案獲通過。

業績較預期佳的Dollar Tree與Hormel食品，股價分別升2.4%與3.4%，但同樣有較預期佳表現的軟件商Intuit，股價跌3.8%。

業績欠佳的Lowe’s股價跌1.1%。金寶湯公布業績後，股價跌8%。