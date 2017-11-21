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今日 23:06 國際財經

道指升逾百點 納指再創新高

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美企業績理想，刺激美股高開，納指更再創歷史新高，科技股領漲。不過，市場仍關注稅改進展，以及評估聯儲局主席耶倫將離任，而非繼續擔任理事對市場的影響。

截至本港時間晚上11時05分，道指報23566點，升135點或0.58%；標普500指數報2596點，升13點或0.53%；納指報6846點，升55點或0.82%。

聯儲局主席耶倫昨日宣布，將在新任聯儲局主席宣誓就職時離開聯儲局，而她原本可以以聯儲局理事的身份繼續在聯儲局留任到2024年。不過，耶倫去意已決，使美國總統特朗普有更多的空間來改變聯儲局的運作方式。

另外，耶倫稍後將與英倫銀行前行長金默文(Mervyn King)一同參加在紐約大學商學院舉辦的活動。

分析指出，聯儲局的人事變動將如何潛移默化地影響明年的政策，將是極為微妙的，並且不應該被低估，因聯儲局的永久理事在每次會議上都擁有投票表決權，故他們對貨幣政策的看法非常重要，並且很有分量。

個股方面，有傳聞指內地叫停互聯網小額貸款牌照發放，多隻互聯網金融股顯著下挫。趣店開市後大跌20%，現時跌幅收窄至逾10%，拍拍貸亦跌逾10%。

歐洲股市上揚，英國富時100指數報7417點，升28點或0.38%；德國DAX指數報13200點，升141點或1.08%；法國CAC 40指數報5382點，升42點或0.79%；意大利富時MIB指數報22411點，升222點或1%。

油價上揚，紐約原油期貨報56.78美元，升0.36美元或0.64%；倫敦布蘭特期油報62.23美元，升0.01美元或0.02%。

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