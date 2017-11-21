國際財經

美國私營公司Key Safety Systems(KSS)公布，已簽訂具約束力的協議，收購日本高田氣袋(Takata)的大部分資產，涉及金額為15.88億美元(123.86億港元)。

KSS在6月已簽訂備忘錄，收購高田的大部分資產，包括出現缺失的PSAN充氣器業務，但該公司計劃逐步清理有關業務。完成交易後，KSS將成為在23個國家有6萬僱員、年收入逾70億美元的企業。

因應PSAN充氣器安全缺失，美國汽車業作出歷來最大規模及最複雜的回收行動。