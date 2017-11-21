國際財經

法國CFTC工會職員Daniel Loget稱，瑞士雀巢旗下Perrier蒸餾水可能裁減法國的逾1000個職位，把支援性職位轉至法國以外地區。

Loget指出，雀巢計劃把 Nestle Purina位於法國南部的七個辦公地點整合為一個，削減數以百計職位。此前，雀巢已公布，裁減法國南部Galderma 皮膚產品研究中心的550個職位的大部分。他表示，兩者合計，涉及的裁員人數超過1000個。雀巢在當地原先僱用13000名僱員。

根據文件顯示，雀巢已向工會解釋明年首季裁減職位的安排。