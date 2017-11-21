訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 22:47 國際財經

工會:雀巢擬裁減逾千個法國職位

法國CFTC工會職員Daniel Loget稱，瑞士雀巢旗下Perrier蒸餾水可能裁減法國的逾1000個職位，把支援性職位轉至法國以外地區。

Loget指出，雀巢計劃把 Nestle Purina位於法國南部的七個辦公地點整合為一個，削減數以百計職位。此前，雀巢已公布，裁減法國南部Galderma 皮膚產品研究中心的550個職位的大部分。他表示，兩者合計，涉及的裁員人數超過1000個。雀巢在當地原先僱用13000名僱員。

根據文件顯示，雀巢已向工會解釋明年首季裁減職位的安排。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。