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今日 20:22 國際財經

英央行委員對通脹容忍度不同

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英倫銀行上月宣布10年來的首次加息，該行貨幣政策委員會(MPC)的4名委員剛在議會上發表講話。反對加息的英倫銀行副行長康利夫(Jon Cunliffe)表示，他認同MPC關於經濟的總體框架觀點，但稱各位委員對於通脹率高於目標的容忍度不同。

他續稱，沒有跡象顯示英鎊滙價低迷，在向薪資增長傳導，而通脹預期也處在歷史均值的附近。英國央行在銀行利率達到2%以前，不會考慮逆轉量化寬鬆措施，目前距離於此還遠。英國經濟亦未對量化寬鬆「上癮」，當時機成熟時可能會十分緩慢地撤出量化寬鬆。

支持加息的MPC委員桑德斯(Michael Saunders)稱，近期的CPI年增幅料略高於3%，主要是能源價格上漲，並認為失業率可能再稍微下降，才會開始推升通脹率。從近期情況來看，脫歐料將削弱英國經濟的開放度，預期利率未來可能需要進一步上升，這與市場預期大體一致。

MPC委員弗利葛(Gertjan Vlieghe)指出，已經轉向支持加息，因有跡象顯示僱主愈發難以找到人手，而且僱員對於找到更高薪水的工作愈發充滿信心。他還表示衡量失業的指標正在下降。

另一委員麥卡弗蒂(Ian McCafferty)認為，近期英國不太可能撤出量化寬鬆。

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