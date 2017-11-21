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今日 18:46 國際財經

【看圖測市】英國或願加碼脫歐分手費 英鎊/美元連升5日

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周一(11月20日)歐羅/美元因德國總理默克爾(Angela Merkel)無法順利組建聯合政府的消息而大幅下挫，雖然跌至日內低位1.1721後企穩反彈，一度收復所有失地並飆升至1.1804，但最終仍難敵沽壓再度回落至1.1730-1.1740區域。英鎊/美元亦跟隨歐羅/美元的波動而上上落落，早段短暫下挫至1.3185後倒升近100點至最高1.3278，儘管其後小幅回落至1.3233收市，但仍連續第5日錄得上升。

由於英國脫歐談判一直面臨重重阻力，未有重大進展，部分國際金融企業已計劃將倫敦的總部遷移至新歐洲總部，而且倫敦金融城的國際金融中心地位已因脫歐影響而顯著下降，根據英國房產商第一太平戴維斯數據顯示，金融城的商業地產價格自脫歐公投以來的降幅超過了2009年至脫歐公投前任何時期的降幅。不過，昨日有媒體報道，稱英國政府為了突破談判僵局，有可能屈從於一直拒絕讓步的歐洲聯盟，同意向對方支付雙倍「分手費」。若消息屬實，有可能為英鎊/美元帶來進一步上漲動力。

技術分析方面，英鎊/美元始終企穩於周線圖上升通道底部之上(從3月14日低位1.2108延伸而上的上升趨勢線)，顯示其中期升浪的趨勢仍未被破壞。從10月初至今，英鎊/美元似乎一直維持於1.3025至1.3340區間整固波動，若美匯指數轉趨強勢，英鎊短期內應難以突破此交易區間頂部。但周三(11月22日)英國財相夏文達(Philip Hammond)將會提交2018財年預算案，若此預算案有利於英國經濟發展而被市場認可，英鎊/美元或有機會進一步延續升勢，否則策略上仍適宜在區間內高沽低揸。

策略方面，若英鎊/美元升至1.3300/1.3310區域，我們將沽出英鎊，下望1.3110，升穿1.3350止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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