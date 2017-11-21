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今日 18:31 國際財經

傳英擬增脫歐分手費 歐股中段靠穩

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德國組閣談判破裂漸被淡化，加上英國首相文翠珊據報已獲內閣主要成員同意，把脫歐「分手費」提高一倍，利好市場氣氛，歐洲股市中段靠穩。

截至本港時間傍晚6時30分，英國富時100指數報7394點，升5點或0.07%；德國DAX指數報13106點，升48點或0.37%；法國CAC 40指數報5357點，升17點或0.32%；意大利富時MIB指數報22275點，升86點或0.39%。

數據方面，英國10月扣除國有銀行的公共部門淨借款為80.4億英鎊，預期為70億英鎊；公共部門收支盈餘為37.73億英鎊；公共部門淨借款為74.64億英鎊，預期為66億英鎊。歐羅現報1.1727美元，跌0.05%；英鎊報1.3242美元，升0.05%。

路透引消息人士表示，歐盟監管機構已經為歐羅區35家至40家大型銀行，設定約束性目標，給予4年時間來提高資本緩衝，以減輕銀行業發生危機時納稅人的負擔，惟未有披露涉及的銀行。

另外，英倫銀行副行長康利夫(Jon Cunliffe)稍後將出席議會作證，而歐洲央行(ECB)執委科爾(Benoit Coeure)將於今晚主持召開專家小組會議。

道指期貨暫報23425點，升30點。

油價持續上升，紐約原油期貨現時每桶報56.75美元，升0.33美元或0.58%；倫敦布蘭特期油報62.66美元，升0.44美元或0.71%。

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