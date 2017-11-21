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今日 09:44 國際財經 時事脈搏

歐盟兩機構倫敦總部遷巴黎阿姆斯特丹

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歐盟27國成員周一在比利時布魯塞爾召開部長特別會議，決定將歐洲銀行管理局和歐洲藥品管理局，從英國倫敦分別遷至法國的巴黎和荷蘭的阿姆斯特丹。

歐盟就英國一旦脫歐後，兩個轄下機構的總部新選址進行表決，由於競爭非常激烈，表決結果晚上才塵埃落定。結果阿姆斯特丹擊敗米蘭，獲選取代倫敦，成為歐洲藥品管理局的新總部；巴黎就擊敗都柏林，同樣取代倫敦，成為歐洲銀行業管理局新總部。

歐盟委員會發表聲明，對兩大機構外遷表示歡迎，又暗示指，兩大機構從倫敦遷址是英國脫歐的「直接後果，也是第一個看得見的後果」。

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