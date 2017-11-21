國際財經

外電引述消息人士報道，雀巢有意收購有機食品公司Hain Celestial的股權，後者是美國一家生產有機和素食食品的公司。

消息稱，雀巢已經就收購Hain Celestial的全部或部分股權進行了初步商談，亦有其他包括美國食品公司對Hain Celestial有興趣。不過，目前尚未有最後決定，Hain Celestial也可能反對出售。

Hain Celestial持有品牌包括Health Valley、Terra chips及Alba Botanica護膚品牌。