國際財經

美國全國廣播公司(NBC)報道，美國總統特朗普貫徹其承諾，關閉以他名義成立的慈善信託，以避免利益衝突。

特朗普信託去年承認違反聯邦法例，而特朗普在去年底宣布，將會關閉有關信託。

NBC引述稅局文件稱，該信託已向稅局表示，將自行解散，尋求稅局批准攤派信託內款項。根據文件，特朗普信託截至去年底有97萬美元。

另外，《華爾街日報》報道，特朗普信託在去年籌得280萬美元，主要是受惠於為退休軍人籌款的機構支持。去年10月，紐約檢察部門下令特朗普信託停止籌款活動。