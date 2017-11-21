國際財經

路透引述消息人士稱，加拿大與墨西哥談判代表，將於周二舉行的北美自由貿易協定(NAFTA)談判上，討論美國提出的增加汽車生產中美國所佔比重的建議，但未有跡象兩國將對此作出讓步。

美、加、墨三國舉行的NAFTA現代化談判進入第五回合，周二是這回合談判的最後一天。美國在上一回合提出，要求把北美一輛汽車的零件中美國製造的比重，由現時的62.5%提升至85%。消息人士指出，加拿大與墨西哥談判代表預期在周二正式拒絕有關建議，但希望通過討論，化解美國的關注。