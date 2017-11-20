今日 05:30
國際財經
道瓊斯工業平均指數收市升72點或0.31%，報23430點；標準普爾500指數升3點或0.13%，報2582點；納斯特綜合指數升7點或0.12%，報6790點。
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MOUNT NICHOLSON呎造13.…
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