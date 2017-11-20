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今日 05:30 國際財經

神秘沽盤湧現 金價跌19美元

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有大量沽盤在短時間內拋售，觸發外圍金價周一下滑。

紐約12月期金收市跌19元(美元、下同)或1.5%，報每盎斯1277.4元。

GoldCore研究部主管Mark O’Byrne指出，相當於20億元的15萬份期金合約，在兩分鐘內湧現，觸發金價下滑。他認為，此舉顯示有一至兩個市場參與者，希望金價下跌。

此前，德國總理默克爾的連任出現變數，歐羅滙價下滑，ICE美滙指數升0.4%，同樣不利金價。

12月期銀跌47.8仙或2.8%，收市報每盎斯16.895元。

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